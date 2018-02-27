Израильская компания заявила о взломе iPhone X

Израильская компания Cellebrite заявила, что сумела взломать последнюю операционную систему Apple iOS 11 и флагманский смартфон компании iPhone X, выпущенные в сентябре 2017 года.

В медиа-ките на сайте компании-разработчика программного обеспечения сообщается, что сервисы Cellebrite способны разблокировать и извлечь информацию из любой модели iPhone и iPad, работающей на операционных системах от iOS 5 до iOS 11.

По данным Forbes, еще в ноябре 2017 года израильские программисты по заказу министерства внутренней безопасности США успешно вскрыли iPhone X подозреваемого в контрабанде оружия Абдулмаджида Саиди. Какую именно информацию удалось извлечь из его телефона, неизвестно, но в июле 2018 года Саиди предстанет перед судом.

Cellebrite имеет контракты со многими американскими федеральными ведомствами, включая иммиграционную и таможенную полицию, ЦРУ и ФБР. В частности, спецслужбы обращались к ее услугам после отказа Apple взломать айфон террориста из Сан-Бернандино.

Сейчас, по сведениям Forbes, израильская компания активно рекламирует свои технологии правоохранительным органам других стран.