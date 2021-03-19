Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом в твиттере сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт.

Таким образом, поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. В нем встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра, рассказал Уайт.

За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

В октябре 2020 года россиянин провел бой с американцем Джастином Гейджи, по окончании которого заявил, что завершает карьеру.

После этого Дэйна Уайт неоднократно общался с Нурмагомедовым, предлагая ему различные варианты возвращения в UFC. В частности, он предполагал, что россиянин может провести еще один бой с ирландцем Конором Макгрегором, если тот «покажет что-то феноменальное» в поединке с американцем Дастином Порье. В итоге Макгрегор проиграл тот бой.