Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. После этого президент UFC усомнился, что Хабиб Нурмагомедов вернется

Американец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Порье победил техническим нокаутом во втором раунде.

Президент UFC Дэйна Уайт до боя говорил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов может подумать о возвращении в октагон, если Порье и Макгрегор «покажут что-то феноменальное».

После боя, по словам промоутера, Нурмагомедов сказал ему, что «на много-много уровней выше этих парней». «Звучит не очень хорошо [в плане его возможного возвращения]», — заключил Уайт.

Ранее Порье и Макгрегор встречались в сентябре 2014 года. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде.

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