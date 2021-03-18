Умер бывший дирижер Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн

Всемирно известный американский дирижер и пианист Джеймс Ливайн умер на 78-м году жизни.

Как сообщил газете The New York Times личный врач музыканта Лен Горовиц, Ливайн скончался 9 марта в своем доме в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния. Причину смерти он не назвал, а также не уточнил, почему о кончине дирижера не объявили ранее.

Джеймс Ливайн — один из самых известных американских дирижеров. С 1976 по 2016 год он занимал пост музыкального директора Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Там он провел более 2,5 тысячи концертов. Кроме того, Ливайн сотрудничал с симфоническими оркестрами Бостона, Чикаго, Мюнхена, Берлина и Вены. Он был награжден национальной медалью США в области искусств, восемью премиями «Грэмми» и многими другими американскими наградами.

В марте 2018 года Ливайна уволили из Метрополитен-оперы из-за подозрений в сексуальных домогательствах к начинающим артистам. Дирижер отрицал обвинения и подал в суд, потребовав от театра около 5,8 миллиона долларов компенсации. Сообщалось, что позже стороны заключили мировое соглашение.