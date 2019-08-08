Метрополитен-опера и дирижер Джеймс Ливайн, уволенный из-за подозрений в домогательствах, уладили судебный спор

Дирижер Джеймс Ливайн и руководство Метрополитен-опера заключили мировое соглашение.

Ливайн подал в суд на Метрополитен-опера после того, как в марте 2018 года его уволили из-за подозрений в сексуальных домогательствах начинающим артистам.

Дирижер, категорически отрицавший обвинения в домогательствах, потребовал от театра около 5,8 миллиона долларов. В такую сумму он оценил потери от разрыва 10-летнего контракта, заключенного с ним в 2016 году.

Метрополитен-опера ответила встречным иском примерно на ту же сумму, обвинив Ливайна в ненадлежащем исполнении обязанностей и причинении ущерба репутации театра.

Условия мировой сделки стороны не разглашают, в частности, не уточняется, предусматривает ли соглашение какие-либо денежные выплаты.

Джеймс Ливайн — один из самых известных американских дирижеров. На протяжении многих лет он занимал пост музыкального директора Метрополитен-оперы, а с 2016 года стал ее почетным музыкальным директором.

Ливайн стал одним из известных людей, против которого были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении в рамках движения #MeToo, участники и участницы которого публично рассказывали о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.