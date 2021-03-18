Суд прекратил дело новосибирской активистки Яны Дробноход. В ее поддержку выступил пианист Тимофей Казанцев 

Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело Яны Дробноход по так называемой . Дробноход назначен судебный штраф — 40 тысяч рублей, ее освободили в зале суда, сообщает «Медиазона».

Суд воспользовался статьей 76.2 УК, предусматривающей, что уголовное дело можно прекратить и назначить штраф, если подсудимый, которому впервые вменено преступление небольшой и средней тяжести, возместил ущерб, уточняет «Медиазона».

Яна Дробноход неоднократно устраивала одиночные пикеты и принимала участие в митингах в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, начавшихся летом 2020 года.

В поддержку Дробноход 16 марта во время концерта в Новосибирске выступил пианист Тимофей Казанцев.

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