Суд прекратил дело новосибирской активистки Яны Дробноход. В ее поддержку выступил пианист Тимофей Казанцев
Источник: Медиазона
Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело Яны Дробноход по так называемой дадинской статье. Дробноход назначен судебный штраф — 40 тысяч рублей, ее освободили в зале суда, сообщает «Медиазона».
Суд воспользовался статьей 76.2 УК, предусматривающей, что уголовное дело можно прекратить и назначить штраф, если подсудимый, которому впервые вменено преступление небольшой и средней тяжести, возместил ущерб, уточняет «Медиазона».
Яна Дробноход неоднократно устраивала одиночные пикеты и принимала участие в митингах в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, начавшихся летом 2020 года.
В поддержку Дробноход 16 марта во время концерта в Новосибирске выступил пианист Тимофей Казанцев.