Суд отменил штраф жителю Петербурга с нарушениями слуха и речи. Его обвиняли в выкрикивании лозунгов на акции за Навального

Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление нижестоящего суда, который оштрафовал слабослышащего Евгения Агафонова за скандироание лозунгов на акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Агафонова задержали во время акции 31 января. На него составили протокол о нарушении правил проведения митинга и перекрытии дорог (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). В протоколе было указано, что он вместе с другими митингующими скандировал лозунги «Свободу Навальному», «Мы здесь власть», «Путин — вор», «Долой царя» и игнорировал призывы полицейских прекратить акцию.

Сам Агафонов заявил, что был задержан, когда шел в магазин. По его словам, он не знал об акции и не слышал призывы полицейских о ее прекращении.

5 февраля Красносельский районный суд Петербурга признал Агафонова виновным и назначил ему пять тысяч рублей штрафа. Это наказание ниже низшего предела: минимальная санкция по части 6.1 статьи 20.2 КоАП — 10 тысяч рублей штрафа. Суд учел, что Агафонов ранее не привлекался к ответственности и имеет инвалидность. Агафонов обжаловал решение суда.

У Агафонова инвалидность III группы по слуху. Из-за врожденной глухоты у него также имеются проблемы с речью. «Так как я себя не слышу, то и речь не контролирую — то ударение не там поставил, то окончание слова сожрал, или скороговоркой произнес. Так что орать что-то с толпой, как у меня в приговоре, это нужно, во-первых, слышать, что надо орать, во-вторых, иметь четкую речь. У меня ни того, ни другого. Как я могу согласиться с этим бредом?» — возмущался Агафонов в интервью изданию .

В связи с митингами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального в суды Петербурга поступило почти полторы тысячи административных дел.