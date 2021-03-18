Соавтор закона о «нежелательных организациях» извинился перед активисткой «Открытой России» Анастасией Шевченко, осужденной по этому закону

Один из авторов закона о , бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Тарнавский извинился перед активисткой «Открытой России» Анастасией Шевченко, которую приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о работе «нежелательной» организации.

Как сообщает 161.ru, 16 марта Шевченко опубликовала в фейсбуке пост, в котором предложила Тарнавскому познакомиться. Так она прокомментировала интервью Тарнавского для «Медузы», в ходе которого он сказал, что «совершенно не знает» о Шевченко и ее деле.

В комментариях к записи Шевченко Тарнавский сказал, что в 2015 году, когда Госдума принимала закон, за его принятие проголосовали 440 из 450 депутатов. «Значит, тогда ошиблись, не просчитали последствия», — сказал Тарнавский, отметив, что «Единая Россия» могла самостоятельно принять закон, поскольку имела большинство в парламенте.

«Легко критиковать и даже просто — сразу взять и расстрелять. Тяжелее, принимать решения и за них потом отвечать. А еще тяжелее, исправлять свои ошибки, которые всегда и у всех на жизненном пути неизбежны, увы», — написал Тарнавский в комментариях у Шевеченко.

После этого, как рассказала Шевченко 161.ru, Тарнавский написал ей личное сообщение в фейсбуке. «Извините, не был в курсе Вашей истории, но обещаю в нее погрузиться. И чем смогу, быть с Вами рядом», — написал бывший депутат (авторское написание сохранено). Шевченко, комментируя это, сказала, что Тарнавский «запросто мог не извиняться, так что это вполне ответственный и смелый шаг».

Анастасия Шевченко — первый человек в России, которого обвинили по статье о работе «нежелательной» организации. В феврале суд в Ростове-на-Дону приговорил активистку к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года.

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