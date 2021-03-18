Правительство обяжет крупные зарубежные IT-компании регистрироваться в России и платить налоги

Правительство РФ намерено создать систему «цифрового резидентства» для иностранных IT-компаний. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на план поддержки IT-отрасли, который кабинет министров обсудит 18 марта.

Согласно инициативе, до конца 2021 года в России будет принят законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100-500 тысяч российских пользователей регистрировать юридические лица и платить налоги на территории страны.

Иностранцы смогут зарегистрироваться дистанционно в личном кабинете ФНС, либо создавая представительства или дочерние общества совместно с российскими компаниями. За отказ регистрироваться компаниям могут грозить санкции, суть которых пока не раскрывается.

По мнению опрошенных изданием экспертов, под новое регулирование попадут в первую очередь такие интернет-гиганты как Google и Facebook, зарабатывающие в России на рекламе, а также агрегаторы услуг Booking и Amazon, игровые сервисы Wargaming.net и Steam.

Как ранее сообщали «Ведомости», в рамках развития IT-отрасли Минцифры также предлагало ввести налог на доходы, которые российские блогеры получают за счет рекламы на иностранных платформах.