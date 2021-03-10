«Ведомости» узнали о планах правительства ввести налог на рекламные доходы российских блогеров

Минцифры хочет ввести налог на доходы, которые российские блогеры получают за счет рекламы. Об этом сказано в плане развития отрасли информационных технологий в России, пишут «Ведомости».

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, в качестве налоговых агентов должны будут платить «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе.

Изменение планируют закрепить федеральным законом, проект которого будет готов к середине 2021 года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. В пресс-службе Минцифры отказались комментировать документ, заявив, что он неактуален.

Директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский отметил, что сейчас российские блогеры получают деньги за рекламу от иностранных юрлиц на личные счета. Если полученная сумма меньше 500 тысяч рублей, «по факту никто ею не интересуется», говорит Петропольский.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 миллиардов рублей. При этом глава ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Борис Омельницкий отметил в разговоре с «Ведомостями», что согласованной методики оценки этого рынка пока нет.

Инициатива Минцифры призвана компенсировать 40 миллиардов рублей доходов, которых российский бюджет лишился в результате налогового маневра в IT-отрасли. С 2021 года для IT-компаний снизили ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%.

Среди других предложений Минцифры по возмещению выпадающих доходов — введение для иностранных IT-компаний налога на данные россиян, используемые для таргетирования рекламы, а также налог для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленную работу, пишут «Ведомости».

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