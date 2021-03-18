Парламент Испании проголосовал за легализацию эвтаназии

Парламент Испании принял закон, легализующий эвтаназию. Об этом сообщает Reuters.

Правом на эвтаназию смогут воспользоваться жители страны старше 18 лет. Для этого у них должно быть серьезное или неизлечимое заболевание, которое вызывает невыносимые страдания. Чтобы пройти процедуру эвтаназии, человеку нужно будет направить два запроса с интервалом не менее 15 дней.

Закон предполагает, что эвтаназия может быть либо проведена врачом, либо человек может сам провести процедуру при помощи ассистента. Документ оставляет за врачами право отказаться от процедуры.

Ожидается, что закон вступит в силу в июне.

Испания стала шестой страной в мире и четвертой в Европе, которая легализовала эвтаназию. До этого это сделали Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Канада и Колумбия. Эвтаназия также разрешена в некоторых штатах США.

В январе 2021 года закон о легализации эвтаназии принял парламент Португалии, однако конституционный суд 16 марта признал его противоречащим основному закону страны. Законопроект вернули в парламент, который теперь должен будет изменить в нем некоторые формулировки.

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