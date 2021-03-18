Нагрудные жетоны сотрудников полиции предназначены для их идентификации собственным начальством, а не рядовыми гражданами. Так МВД России ответило на требование депутата заксобрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Алексея Ковалева открыто носить жетоны на протестных акциях.

В своем запросе Ковалев отметил, что во время акций поддержку Алексея Навального правонарушения совершали как протестующие, так и полицейские. Он подчеркнул, что если митингующих привлекают к ответственности, то полицейских — нет, и потребовал, чтобы для упрощения этой задачи сотрудники носили нагрудные знаки.

В своем ответе МВД идею отвергло и подчеркнуло, что нагрудные знаки позволяют идентифицировать сотрудника «не всеми гражданами, а лишь руководителями соответствующих подразделений полиции». В МВД также подчеркнули, что носить их обязаны только полицейские, а не все сотрудники ведомства, которые могут привлекаться к работе на митингах.

В МВД также выразили озабоченность, что «оппозиционно настроенные лица» с помощью номеров жетонов смогут составлять базы данных сотрудников полиции «с целью создания угрозы безопасности самому полицейскому и его семье».

Порядок ношения полицейских жетонов определяется ведомственным приказом МВД. Там говорится, что при несении службы в общественных местах в форменном обмундировании жетон «носится на левой стороне груди». Нагрудный знак, говорится в документе, необходим, чтобы «идентифицировать сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах».