Меньше трети (29%) россиян назвали Россию европейской страной, еще 64% считают, что это не так, показал , проведенный социологами в феврале.

Для сравнения: в сентябре 2008 года 52% россиян называли Россию европейской страной, а 36% считали иначе.

По результатам нового исследования, мнение, что Россия — европейская страна, наиболее популярно среди респондентов старше 55 лет (так считают 33% в этой возрастной группе), менее популярно — среди молодежи 18-24 лет (23%). При этом 71% молодых россиян не считает Россию европейской страной.

Доля россиян, считающих себя европейцами, также сократилась — с 35% в 2008 году до 27% в 2021 году. Доля тех, кто не считает себя европейцем, за то же время выросла с 52% до 70%. Последнее мнение больше всего популярно среди россиян до 40 лет: так считают 74% опрошенных в возрасте 18-25 лет, а также 75% в возрасте 25-39 лет.

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