«Безусловно, оно не по адресу». Кремль не стал реагировать на обращение чеченских полицейских, просивших защиты от «Новой газеты»

Администрация президента РФ предложила чеченским полицейским, обратившимся к Владимиру Путину из-за «нападок» «Новой газеты» в свой адрес, урегулировать разногласия в судебном порядке.

«Президент не является судебным органом, он не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что обращение чеченских полицейских поступило не по адресу, он ответил так: «Безусловно, оно не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, по мнению тех, кто записал это обращение, искаженной информации или клеветы, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и в этом случае нужно задействовать».

15 марта «Новая газета» опубликовала монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, как в начале 2017 года участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В пытках и казнях, по словам бывшего спецназовца, он не участвовал.

После этого бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой пресечь оскорбления и нападки в свой адрес со стороны журналистов, назвав публикации «Новой газеты» о Чечне «лживыми».

Один из участников видео заявил также следующее: «Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава». Комментируя эти слова, Песков сказал, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой» и «ничто не дошло представлять им угрозу».