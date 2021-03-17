Суд запретил видео Карена Шаиняна об усыновлении детей геями

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей запретить к распространению видео журналиста Карена Шаиняна «Усыновление геями: такую Россию вы выберете?». Суд посчитал, что ролик пропагандирует «нетрадиционные сексуальные отношения», сообщается в карточке дела; первым внимание на это обратило «МБХ медиа».

Шаинян выпустил видео в июне 2020 года на своем ютьюб-канале. В записи он высказался о воспитании детей в ЛГБТ-семьях. В частности, журналист заявил, что на все стороны жизни детей влияет не сексуальная ориентация родителей, а атмосфера в семье, социальное благополучие и деньги.

Прокурор обратился в суд с иском после обращения организации «Народный совет» — как отмечает «МБХ медиа», эта организация позиционирует себя во «ВКонтакте» как «Сообщество неравнодушных родителей».

Представитель прокуратуры попросил запретить информацию из ролика, поскольку, по его словам, видео пропагандирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, способную деформировать представление ребенка о таких конституционных ценностях, как семья, материнство, отцовство и детство».

В решении судьи сказано, что автор ролика «ставит знак равенства между традиционной и нетрадиционной семьями». «Однополый брак в российском законодательстве не предусмотрен. Из этого следует, что кандидатами в усыновители могут быть или одинокий человек, или же пара, союз которых по закону РФ рассматривается как брак», — сказано в решении.

Суд решил запретить видео 10 марта, но на момент публикации новости ролик оставался доступен в ютьюбе. Карен Шаинян пока не комментировал решение суда.

О чем запрещенное видео Карена Шаиняна

«Насколько вредно для детей воспитание однополыми парами?» Журналист Карен Шаинян — о том, что нет разницы между традиционными и ЛГБТ-семьями

О чем запрещенное видео Карена Шаиняна

«Насколько вредно для детей воспитание однополыми парами?» Журналист Карен Шаинян — о том, что нет разницы между традиционными и ЛГБТ-семьями