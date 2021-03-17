Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденное в отношении политика Алексея Навального после акции протеста в его поддержку 23 января. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы сотрудницы Любови Соболь.

«Дело переквалифицировано на к совершению (преступления). То есть все десять фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу», — заявил Воронин на пресс-конференции, которую транслировало издание SotaVision.

Воронин отметил, что в деле пока нет тех, кого фигуранты якобы подстрекали к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Адвокат добавил, что с января, когда следователи возбудили дело, не происходило никаких следственных действий, и только в середине марта защиту уведомили о проведении экспертиз. Воронин заявил, что уголовное дело возбудили с единственной целью — «чтобы людей на максимальный срок изолировать в своих квартирах и не давать им ни с кем общаться».

После акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей в Москве 23 января, МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, затем дело передали в Следственный комитет. По данным властей Москвы, в протестной акции участвовали 19 человек с коронавирусной инфекцией.

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