Минцифры предложило дать Роскомнадзору доступ к паспортным данным абонентов сотовых сетей

Министерство цифрового развития предложило обязать операторов связи предоставлять Роскомнадзору личные данные абонентов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Если документ будет принят, Роскомнадзор получит информацию о ФИО абонента, месте его жительства, дате рождения и номере паспорта. Помимо этого, в распоряжении ведомства окажутся данные обо всех звонках, голосовых, текстовых и мультимедийных сообщениях абонента — об их количестве, времени передачи, номерах собеседников. Содержание самих разговоров и сообщений Роскомнадзору доступно не будет.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что он направлен на борьбу с так называемыми серыми сим-картами, которые оформляются на подставных лиц, а затем используются в различных схемах мошенничества. Это создает сложности при проведении расследований, так как затрудняет идентификацию абонента, подчеркивается в документе.

Документ предполагает, что информация будет передаваться в Роскомнадзор раз в сутки. Для этого планируется создать специальную систему, на которую потребуется выделить 386,5 миллиона рублей.

Опрошенные РБК эксперты назвали информацию, которую предлагается передавать Роскомнадзору, избыточной и выразили мнение, что часть ее относится к тайне связи. Они указали, что ведомство может бороться с «серыми» сим-картами другими способами, например, проверками первичной информации об оформлении договора связи.

В начале февраля Минцифры предложило вывести из-под тайны связи геолокацию абонентов и биллинговые данные, чтобы силовики смогли получать к ним доступ без санкции суда. Ведомство объясняло необходимость поправок тем, что они позволят лучше искать пропавших людей, когда для ожидания рразрешения суда на доступ к данным нет времени.

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