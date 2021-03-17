Госдума приняла закон о штрафах и лишении свободы за публичное оскорбление ветеранов

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Закон, принятый Госдумой, в частности предусматривает, что за «распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны» с помощью СМИ или интернета физическим лицам будет грозить наказание в виде штрафа от двух до пяти миллионов рублей, либо до пяти лет лишения свободы.

Также приняты и поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о злоупотребление свободой массовой информации, которые предусматривают для юридических лиц штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей «за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны» и «за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны».

Поправки были внесены депутатом Ириной Яровой после суда над Алексеем Навальным по делу «о клевете на ветерана». Навального признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорили к штрафу 850 тысяч рублей.

Дело возбудили из-за комментария Навального к видео телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Клеветой суд счел слова Навального о том, что в ролике в поддержку поправок к Конституции России, в котором принял участие Артеменко, снялись «продажные холуи» и «предатели».

Поправки, вводящие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов, внесены в статью 354.1 («Реабилитация нацизма»). Соавтором закона «реабилитации нацизма» была Ирина Яровая. Она также участвовала в подготовке закона об «иностранных агентах» и пакета так называемых антитеррористических поправок, который предоставляет правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, включая зашифрованную.