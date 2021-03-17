Десятки европейских и американских актеров и музыкантов потребовали прекратить уголовное дело против Люси Штейн и Марии Алехиной

Несколько десятков актеров, музыкантов и режиссеров из США и Европы написали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Об этом группа Pussy Riot сообщила «Медузе».

Алехина и Штейн являются фигурантами так называемого «санитарного дела». По версии обвинения, они призывали выйти на акции в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях антикоронавирусных ограничений. Всего в деле десять фигурантов. Помимо Алехиной и Штейн, это продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, активист Николай Ляскин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский. Все фигуранты находятся под домашним арестом.

Всего под письмом более 40 подписей. В частности, его подписали режиссер Вупи Голдберг, актрисы Джиллиан Андерсон и Миа Фэрроу, актер Майк Фаррелл, музыканты Питер Гэбриел и Том Морелло.

В письме говорится, что преследование участниц Pussy Riot прямо нарушает права человека и международные стандарты политической свободы. Авторы письма призвали правительство России снять все обвинения с Алехиной и Штейн.

Мы порицаем преследование мирных демонстрантов, которых, в соответствии с многочисленными свидетельствами, избивают, пытают и помещают в тюрьмы в условиях, опасных для здоровья, за участие в митингах. Преследование, основанное на политических взглядах, неприемлемо в цивилизованном обществе.

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