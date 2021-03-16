«Не для того жители поддержали поправки в Конституцию». «Единая Россия» отозвала законопроект, разрешающий властям регионов убивать бездомных животных

Руководство «Единой России» решило отозвать законопроект депутатов-единороссов, предложивших властям регионов России самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах, в том числе путем их убийства. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе.

Турчак отметил, что инициативу, которую он назвал живодерской, отозвали после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме.

15 марта на рассмотрение парламента поступил законопроект, который подготовили депутаты-единороссы Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова. Они предложили оставлять в приютах всех бездомных животных, пойманных на улицах, а также дать региональным властям право самим решать вопрос переполненности приютов, в том числе путем «гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть». Законопроект раскритиковали в соцсетях.

С 1 января 2020 года в России окончательно вступил в силу закон об ответственном отношении с животными, по которому приютам запрещено убивать животных без медицинских показаний.