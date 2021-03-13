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Правда, что в приютах только беспородные животные? И кажется, они более агрессивны, да? Проверьте, сколько у вас в голове мифов о животных из приютов

Животные, которые попали в приют, несколько отличаются от тех, что можно купить у заводчиков. Но этих отличий гораздо меньше, чем принято думать. В этом тесте, который мы сделали с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», можно проверить, сколько у вас в голове мифов о животных из приютов.

Кстати, 14 марта 2021 года «Юна» проводит в Москве благотворительный фестиваль «Юна-Фест», на котором можно будет выбрать кошку или собаку из приюта.

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Фото в анонсе: Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна»