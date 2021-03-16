«Медиазона»: суд почти всегда одобряет прошения об УДО заключенных из колонии, где сидит Навальный, и это плохой знак

Петушинский районный суд, который рассматривает ходатайства об условно-досрочном освобождении заключенных колонии ИК-2 в Покрове, где сидит политик Алексей Навальный, одобряет их в 95% случаев. Об этом пишет «Медиазона».
Этот показатель — один из самых высоких в стране. В среднем в России в 2020 году были удовлетворены лишь 57% ходатайств.
«Медиазона» называет такие высокие показатели по делам из ИК-2 «плохим знаком». Издание отмечает, что это может свидетельствовать о жесткости режима в ИК-2 и о том, что не согласованные с администрацией колонии материалы просто не попадают в суд.
Как рассказал изданию один из бывших заключенных колонии, подать документы на условно-досрочное освобождение администрация позволяет только под самый конец срока: «Месяца три-четыре, полгода — это максимум. По закону полсрока или треть — нет, это не уйдешь. Такое только через активное вылизывание зада».
Алексей Навальный сообщил о том, что его доставили в ИК-2 в Покрове, 15 марта. Он подчеркнул, что в колонии практикуется «буквальное выполнение бесконечных правил», и добавил, что ФСИН смогла «устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы».
ИК-2 считается «красной» колонией, где администрация полностью контролирует жизнь заключенных. Активист Константин Котов, отбывавший там наказание, рассказывал, что заключенным, которые отстаивают свои права, могут «дать выговор за что угодно, даже за расстегнутую пуговицу».