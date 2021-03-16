«Медиазона»: суд почти всегда одобряет прошения об УДО заключенных из колонии, где сидит Навальный, и это плохой знак

Петушинский районный суд, который рассматривает ходатайства об условно-досрочном освобождении заключенных колонии ИК-2 в Покрове, где сидит политик Алексей Навальный, одобряет их в 95% случаев. Об этом пишет «Медиазона».

Этот показатель — один из самых высоких в стране. В среднем в России в 2020 году были удовлетворены лишь 57% ходатайств.

«Медиазона» называет такие высокие показатели по делам из ИК-2 «плохим знаком». Издание отмечает, что это может свидетельствовать о жесткости режима в ИК-2 и о том, что не согласованные с администрацией колонии материалы просто не попадают в суд.

Как рассказал изданию один из бывших заключенных колонии, подать документы на условно-досрочное освобождение администрация позволяет только под самый конец срока: «Месяца три-четыре, полгода — это максимум. По закону полсрока или треть — нет, это не уйдешь. Такое только через активное вылизывание зада».

Алексей Навальный сообщил о том, что его доставили в ИК-2 в Покрове, 15 марта. Он подчеркнул, что в колонии практикуется «буквальное выполнение бесконечных правил», и добавил, что ФСИН смогла «устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы».

ИК-2 считается «красной» колонией, где администрация полностью контролирует жизнь заключенных. Активист , отбывавший там наказание, рассказывал, что заключенным, которые отстаивают свои права, могут «дать выговор за что угодно, даже за расстегнутую пуговицу».