Госдума одобрила пятилетние тюремные сроки за «оскорбление памяти защитников Отечества». Поправки внесли после дела против Навального о «клевете на ветерана»

Депутаты Госдумы одобрили поправки об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за публичное «оскорбление памяти защитников Отечества». Соответствующие законопроекты, подготовленные заместителем председателя Думы Ириной Яровой, приняли во втором чтении.

Первый законопроект меняет статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Поправки в пять раз — до пяти миллионов рублей — повышают максимальный размер штрафа, предусмотренный для юридических лиц за распространение сведений, выражающих неуважение к дням воинской славы и памятным датам России, а также публичное осквернение символов воинской славы России.

Эти же поправки вводят для юрлиц штраф до пяти миллионов рублей за «публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», а также за «публичное распространение заведомо ложных сведений» о ветеранах войны.

Второй законопроект вносит изменения в статью 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Поправки предусматривают в качестве наказания до трех лет лишения свободы за публичное «распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны». За это же преступление, совершенное с помощью СМИ и интернета, грозит до пяти лет лишения свободы.

Также законопроект предусматривает до трех лет лишения свободы за публичное «оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». За это преступление, совершенное с помощью интернета, гражданам грозит до пяти лет лишения свободы.

В российских законах нет четкого определения понятия «защитник Отечества». Автор поправок Ирина Яровая говорила, что ее законопроекты предусматривают наказание «за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших».

Статус «ветеран Великой Отечественной войны» полагается участникам половины всех военных конфликтов с участием СССР, начиная с гражданской войны (1918-1922) и заканчивая приграничным конфликтом с китайскими военными у озера Жаланашколь в 1969 году.

О внесении поправок, предусматривающих наказание за оскорбление ветеранов, стало известно после того, как мировой судья в Москве приговорил политика Алексея Навального к штрафу 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело возбудили из-за комментария Навального к видео телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко.