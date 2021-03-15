В 2017 году бойцы ЧВК Вагнера убили и расчленили сирийца. Сейчас его брат передал в СК доказательства их вины

Уроженец Сирии подал в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых членов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которых подозревают в убийстве его брата в 2017 году. Об этом сообщает .

В 2017 году в интернете опубликовали видео, где четыре человека избили пятого кувалдой. Новые записи убийства в ноябре 2019 года представила «Новая газета»: на них избитому человеку отрезали ножом голову, отрубили лопатой руки, повесили тело за ноги, облили бензином и сожгли. Видео опубликовано на ютьюб-канале «Новой газеты». Внимание! Видео содержит жестокие сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его. пишет, что убитый — житель Сирии Мухаммед Э. (фамилия не приводится). «Настоящее время» сообщало, что это дезертир из сирийской армии Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.

Брат убитого сирийца попросил СК России возбудить дело по факту убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью, а также проверить, есть ли в действиях подозреваемых участников ЧВК Вагнера признаки других преступлений, в том числе военных.

В своем обращении житель Сирии представил доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к ЧВК Вагнера. Как отметили в «Мемориале», значительную часть информации и доказательств правозащитникам предоставила «Новая газета», проводившая собственное расследование убийства.

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «видели сообщения СМИ» о требовании возбудить уголовное дело, добавив, что «это — вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента».

«Новая газета» неоднократно просила возбудить уголовное дело из-за убийства жителя Сирии, в котором подозревают бойцов ЧВК Вагнера. В ноябре 2019 года издание просило об этом Кремль, Следственный комитет и Генпрокуратуру. В ноябре 2020 года газета обратилась к главе СК Александру Бастрыкину проверить убийство сирийца, но он не ответил.

По данным издания «Фонтанка», в убийстве жителя Сирии в 2017 году участвовали шесть человек. «Новая газета», «Фонтанка» и «Настоящее время» ранее сообщили имена подозреваемых, а также фамилии некоторых из них.