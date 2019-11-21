В Сирии российские наемники сняли на камеру издевательства над местным жителем и его убийство. Кремль не увидел в этом ущерба репутации России

«Эхо Москвы»: Видели ли репортаж, который включает в себя видео из Сирии, которое относится к 2017 году, где люди — один из которых, как установила «Новая газета», гражданин России — зверски убивают, а потом расчленяют тело сирийского военнослужащего?

Дмитрий Песков: Нет, не видели. Здесь я ничего не могу сказать.

«Эхо Москвы»: В принципе о преступлениях частных военных компаний, которые там действуют не от министерства обороны, а другим образом, знают в Кремле или нет?

Песков: Нет, мы не располагаем такой информацией. Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента.

Agence France-Presse: «Новая газета» призывает российские власти провести тщательное расследование этого инцидента. Это видео и убийство совершенно и абсолютно чудовищные. В Кремле бы поддержали расследование этого инцидента? Тем более если в этом инциденте участвовали, скорее всего, российские граждане — люди, говорящие на русском без акцента.

Песков: Не зная, о чем идет речь, я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос ни в утвердительном, ни в сослагательном наклонении. Это было бы неверно.

«Эхо Москвы»: Мы можем рассчитывать на ответ завтра, например? Чтобы вы успели ознакомиться.

Песков: Если мы успеем ознакомиться, да. Но, с другой стороны, у нас есть специальные ведомства на этот счет, которые, если посчитают необходимым, сделают это. Понимаете, мы не являемся следственным органом.

«Эхо Москвы»: Да, Дмитрий Сергеевич. Но без решения президента вряд ли могли бы вообще в России действовать такие частные компании, которые осуществляют подобные вещи.

Песков: Нет, неверное утверждение. Президент не может принимать решения относительно подобных компаний. Это просто невозможно.

«Эхо Москвы»: То есть, частные военные компании, которые действуют в Сирии в том числе, они действуют без согласования с президентом и без ведома президента? Президент не знает ничего об этом?

Песков: Я вам могу говорить только о тех действиях и той деятельности российских Вооруженных сил и каких-либо подразделений, которые действуют в соответствии с приказами верховного главнокомандующего.

«Медуза»: Вы правильно заметили, что расследованием таких инцидентов должны заниматься следственные органы. Но с точки зрения репутационных рисков для России? Сейчас везде циркулирует видео, где, судя по всему, россияне издеваются и убивают человека. Не опасаются ли в Кремле, что если не будет проведено должного расследования, прежде всего российскими правоохранительными органами, то это нанесет ущерб репутации России и репутации российской операции миротворческой на территории Сирии?

Песков: Во-первых, я, опять же, не знаю, о чем идет речь. Но если я не ошибаюсь, каких-то точных данных там не установлено. Я не знаю, о чем идет речь, но, судя по тому, что даже вы говорите «по всей видимости», «возможно» и так далее… В любом случае, я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской операции в Сирии. Поэтому в данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны. Это не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось.

Расшифровал Михаил Зеленский Фото в анонсе: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA