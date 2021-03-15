The Times: Великобритания признает Россию главной угрозой национальной безопасности

Великобритания назовет Россию «враждебным государством», а Китай — «коммерческим конкурентом» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр Борис Джонсон официально представит 16 марта. Об этом сообщила британская The Times.

По данным издания, в обзоре Россия признана «крупнейшей угрозой, исходящей на уровне государства». Это связано с «частыми агрессивными вторжениями» России в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовностью Москвы «совершать убийства своих противников на британской земле».

«Главная угроза для Великобритании исходит от России. <…> Китай — конкурент, который пытается красть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же самое, что произошло в Солсбери», — заявил источник The Times в британском правительстве, имея в виду Сергея и Юлии Скрипаль.

По словам другого источника, «Россия — враждебное государство, Китай — глобальный вызов». «В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо», — сказал собеседник The Times.

Однопартиец Бориса Джонсона, глава комитета Палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат в разговоре с Daily Mail раскритиковал избранный правительством подход к Китаю: «В течение десятилетий власть России ослабляли воровство и жестокость к собственным гражданам, а власть Китая только росла. <…> Конкуренция основана на честности. Сегодня мы не видим этого [с китайской стороны]». Позицию Тугендхата в отношении Китая поддержал бывший глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Кьяран Мартин, пишет The Times.