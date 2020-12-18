Россию и Китай назвали главными угрозами в новой стратегии Военно-морских сил США

Китай и Россия представляют собой две основных угрозы Соединенным Штатам на море. Об этом говорится в новой совместной стратегии Военно-морских сил, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США.

Как отмечается в документе, Китай и Россия «используют все возможные инструменты, чтобы подорвать международное право для обеспечения своих интересов», а также проводят ревизионистскую политику и стремятся к агрессивной добыче природных ресурсов по всему миру.

При этом в стратегии подчеркивается, что именно Китай — а не Россия — является главной угрозой: «Китай — единственный противник, экономический и военный потенциал которого является долгосрочным вызовом для Соединенных Штатов».

Для борьбы с Китаем и Россией стратегия предусматривает углубление международных связей США со своими союзниками по всему миру и модернизацию флота.

В последние годы основным местом морского противостояния США и Китая является Южно-Китайское море. Пекин заявляет свои территориальные претензии на несколько спорных островов (вопреки решениям международных судов) и наращивает свое военное присутствие в регионе. США выступает в поддержку противников Китая, регулярно проводя в акватории крупные учения.

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