Производителей электроники обяжут предустанавливать российский поисковик в браузеры

Министерство цифрового развития подготовит постановление правительства, которым обяжет производителей телефонов и планшетов, продаваемых в России, устанавливать по умолчанию российский поисковик в загруженный браузер.

Как пишет «Коммерсант», постановление планируют подготовить к апрелю. В министерстве цифрового развития рассказали, что российские пользователи получат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию» начиная с 1 июля.

1 апреля в России вступит в силу , обязывающий производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои новые телефоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры.

Правительство России в январе утвердило перечень программ для предустановки. В него среди прочих вошли «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги».

9 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит с 1 июля штрафы до 200 тысяч рублей за продажу устройств без предустановленных российских программ.