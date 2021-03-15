Музыкант Денис Майданов собрался баллотироваться в Госдуму. В избирательном округе, от которого избрана Оксана Пушкина

Музыкант Денис Майданов объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму в подмосковном Одинцовском одномандатном округе № 122. От этого округа в текущий созыв Госдумы была избрана Оксана Пушкина.

«Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране. На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия», — заявил Майданов РИА Новости. От какой партии он планирует баллотироваться, музыкант не уточнил.

О решении Майданова стало известно на следующий день после того, как Оксана Пушкина заявила, что не будет баллотироваться на новый срок в Одинцовском одномандатном округе. По ее словам, «губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе». «Идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы», — сказала Пушкина, не уточнив, собирается ли она баллотироваться в каком-либо другом избирательном округе.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

Оксана Пушкина в 2016 году баллотировалась в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе № 122 от партии «Единая Россия».