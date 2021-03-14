«Идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы». Оксана Пушкина решила не баллотироваться в Госдуму от своего округа

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в подмосковном Одинцовском одномандатном округе, от которого она прошла в парламент текущего созыва.

«Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы», — заявила Пушкина РБК.

В интервью Пушкина также сообщила, что много удалось сделать на посту депутата, особо отметив вопросы поддержки женщин и семей в сложных жизненных ситуациях.

Планирует ли она баллотироваться в Госдуму от какого-то другого избирательного округа, Пушкина не уточнила.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны пройти 19 сентября 2021 года.

Оксана Пушкина в 2015 году баллотировалась в Госдуму от партии «Единая Россия».

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