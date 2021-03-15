Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев впервые поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В списке, обновившемся 15 марта, российский теннисист опередил Рафаэля Надаля и уступает только Новаку Джоковичу. На счету лидера рейтинга 12008 очков, у Медведева — 9940 очков, у Надаля — 9670 очков.

Ранее из россиян так высоко в рейтинге АТР поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин. Оба они были первыми ракетками мира.

Последний раз российский теннисист становился второй ракеткой мира в сентябре 2002 года — тогда второе место занял Сафин.

14 марта Даниил Медведев выиграл 10-й в карьере титул АТР, победив на турнире в Марселе. В феврале он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором уступил Джоковичу.