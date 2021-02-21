Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев проиграл в трех сетах в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Матч в Мельбурне, продолжавшийся почти два часа, закончился со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.

Медведев играл в финале Australian Open впервые в карьере. До этого он лишь раз выступал в решающем матче турнира «Большого шлема» — в США в 2019 году, но также проиграл. Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. По итогам выступления на Australian Open 25-летний Медведев станет третьей ракеткой мира.

Для Джоковича это девятый финал Australian Open — в каждом из них он победил, в том числе последние три года подряд.