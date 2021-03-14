Госсекретарь США осудил задержание участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве

Глава Госдепартамент США Энтони Блинкен осудил задержание около 200 участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве.

В числе задержанных, написал Блинкен в твиттере, оказались Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина. «Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — подчеркнул Блинкен.

Участников форума «Муниципальная Россия», проходившего в московской гостинице «Измайлово», задержали днем в субботу, 13 марта. Полицейские, пришедшие на мероприятие, заявили, что оно организовано «нежелательной организацией» и участники форума будут привлечены по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Позже ГУ МВД по Москве также объявило, что на форуме нарушались санитарно-эпидемиологические требования — у многих участников не было средств индивидуальной защиты. К вечеру 13 марта всех задержанных отпустили.