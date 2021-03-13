Задержания на форуме «Муниципальная Россия». Посмотрите, как это было

Полицейские утром 13 марта сорвали форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» в Москве. Сотрудники заявили, что мероприятие должно прекратить работу, а все его участники будут задержаны, так как его проводит «нежелательная» организация. В общей сложности в отделения полиции были доставлены около 200 человек. Через несколько часов ГУ МВД по Москве выпустило пресс-релиз, в котором действия полицейских объяснялись тем, что мероприятие проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

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