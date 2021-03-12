Статья «Жестокий третий акт Владимира Путина» вышла в Financial Times 11 марта. Издание со ссылкой на источники в Кремле писало, что «беспрецедентно суровая» реакция на акции протеста в поддержку Алексея Навального вызвана «огромным влиянием», которое в последнее время оказывают на президента члены силового блока — «консервативные реакционеры», бывшие коллеги по КГБ и ФСБ, а также военные. Собеседники издания в Кремле высказывали мнение, что жесткие меры «не способствуют росту популярности, а только помогают сохранить власть», и указывали, что власти на самом деле не понимают, что делать с протестной активностью молодежи.