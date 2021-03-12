Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Financial Times об усилении влияния силовиков на Владимира Путина не соответствует действительности.
Статья «Жестокий третий акт Владимира Путина» вышла в Financial Times 11 марта. Издание со ссылкой на источники в Кремле писало, что «беспрецедентно суровая» реакция на акции протеста в поддержку Алексея Навального вызвана «огромным влиянием», которое в последнее время оказывают на президента члены силового блока — «консервативные реакционеры», бывшие коллеги по КГБ и ФСБ, а также военные. Собеседники издания в Кремле высказывали мнение, что жесткие меры «не способствуют росту популярности, а только помогают сохранить власть», и указывали, что власти на самом деле не понимают, что делать с протестной активностью молодежи.
В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась и, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране.
Вместе с тем Песков отметил, что в Кремле «готовы терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит».