В январе 2021 года в Москве умерли 16 347 человек, что на 5434 человека больше, чем в январе 2020 года. В феврале в городе умерли 12 541 человек, что на 2677 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 12 марта сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В январе коронавирусная инфекция стала основной и сопутствующей причиной смерти у 5588 человек, в феврале — у 3113 человек. В январе ковид стал основной причиной смерти 5038 человек, в феврале — 2340 человек.

«Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года», — заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составила от 2,57% (если учитывать только случаи, где коронавирус стал основной причиной) до 3,83% (с учетом случаев, где ковид был основным или сопутствующим заболеванием).

По данным Росстата, представленным в начале марта, от коронавирусной инфекции в России умерли более 200 тысяч человек. В 2020 году умерли 163 325 человек с COVID-19, в январе 2021 года — 37 107 человек с COVID-19. Данных за февраль статистическая служба пока не публиковала.

Читайте также

Теперь почти официально: Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения. Это результат действий властей летом 2020 года

Читайте также

Теперь почти официально: Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения. Это результат действий властей летом 2020 года