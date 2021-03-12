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Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы на Чиркейскую ГЭС за 29 тысяч долларов на криптоаукционе
Источник: Meduza

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) продал на криптоаукционе фотографию своей работы «Transition» за 28,7 тысячи долларов.

На фотографии изображена проекция рисунка Покраса Лампаса на Чиркейскую ГЭС. Она была продана как невзаимозаменяемый токен.

11 марта изображение, созданное художником Beeple, продали в виде невзаимозаменяемого токена на аукционе Christieʼs за 69,3 миллиона долларов. Это стало рекордной суммой продажи NFT.

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