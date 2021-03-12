Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы на Чиркейскую ГЭС за 29 тысяч долларов на криптоаукционе

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) продал на криптоаукционе фотографию своей работы «Transition» за .

На фотографии изображена проекция рисунка Покраса Лампаса на Чиркейскую ГЭС. Она была продана как .

11 марта изображение, созданное художником Beeple, продали в виде невзаимозаменяемого токена на аукционе Christieʼs за 69,3 миллиона долларов. Это стало рекордной суммой продажи NFT.

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