Минтруд предложил критерии бедности для выплаты детских пособий. Семьи с новым мощным автомобилем могут лишиться господдержки

Минтруд предложил не выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет семьям с формально низкими доходами, но с существенным имуществом. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сейчас, чтобы семья могла получить пособие, ее среднедушевой доход должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума на душу населения. Из-за этого выплаты могут получить люди с высокими «серыми» доходами, отметил «Коммерсант».

Издание опубликовало справку о том, какие семьи Минтруд предлагает считать нуждающимися в соцподдержке в виде детского пособия. К их числу ведомство отнесет семьи с официальными доходам ниже прожиточного минимума, если у них есть в совокупности:

одна или несколько квартир, если их площадь на каждого члена семьи меньше 24 квадратных метров;

один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров;

одна дача;

один гараж или машино-место;

земельный участок площадью не более 0,25 гектара;

одно нежилое помещение;

один автомобиль;

один мотоцикл;

один катер или моторная лодка младше пяти лет;

сбережения в банковских вкладах, не превышающие 250 тысяч рублей.

«Коммерсант» отмечает, что Минтруд предусмотрел такой широкий перечень имущества, чтобы учесть жилищные условия людей в разных регионах: например, в сельской местности собственный дом является нормой, а не признаком обеспеченности.

По всей видимости, единственное условие, при котором семья не сможет получить детское пособие, — это наличие автомобиля не старше пяти лет с двигателем свыше 250 лошадиных сил, отмечает «Коммерсант». При этом, если в семье четыре ребенка и больше, а речь идет о микроавтобусе с более чем пятью посадочными местами, то получить пособие все равно будет можно.

Кроме того, Минтруд хочется ввести «правило нулевого дохода» — то есть, ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов. Вместе с тем, предусмотрен ряд уважительных причин, при которых это правило не будет применяться. «Коммерсант» также опубликовал их список.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате малообеспеченным семьям пособий на детей от трех до семи лет в марте 2020 года. Пособия, средний размер которых составляет 5,5 тысячи рублей, начали платить с 1 июня. По этой программе выплачено более 247 миллиардов рублей.

10 марта Путин подписал указ о ранжировании размера пособия на детей от трех до семи лет. Раньше выплата была для всех семей одинаковой — 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь, если этого будет недостаточно, размер пособия может достичь 75% или 100% прожиточного минимума.