Минтруд предложил критерии бедности для выплаты детских пособий. Семьи с новым мощным автомобилем могут лишиться господдержки

Минтруд предложил не выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет семьям с формально низкими доходами, но с существенным имуществом. Об этом сообщил «Коммерсант».
Сейчас, чтобы семья могла получить пособие, ее среднедушевой доход должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума на душу населения. Из-за этого выплаты могут получить люди с высокими «серыми» доходами, отметил «Коммерсант».
Издание опубликовало справку о том, какие семьи Минтруд предлагает считать нуждающимися в соцподдержке в виде детского пособия. К их числу ведомство отнесет семьи с официальными доходам ниже прожиточного минимума, если у них есть в совокупности:
- одна или несколько квартир, если их площадь на каждого члена семьи меньше 24 квадратных метров;
- один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров;
- одна дача;
- один гараж или машино-место;
- земельный участок площадью не более 0,25 гектара;
- одно нежилое помещение;
- один автомобиль;
- один мотоцикл;
- один катер или моторная лодка младше пяти лет;
- сбережения в банковских вкладах, не превышающие 250 тысяч рублей.
«Коммерсант» отмечает, что Минтруд предусмотрел такой широкий перечень имущества, чтобы учесть жилищные условия людей в разных регионах: например, в сельской местности собственный дом является нормой, а не признаком обеспеченности.
По всей видимости, единственное условие, при котором семья не сможет получить детское пособие, — это наличие автомобиля не старше пяти лет с двигателем свыше 250 лошадиных сил, отмечает «Коммерсант». При этом, если в семье четыре ребенка и больше, а речь идет о микроавтобусе с более чем пятью посадочными местами, то получить пособие все равно будет можно.
Кроме того, Минтруд хочется ввести «правило нулевого дохода» — то есть, ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов. Вместе с тем, предусмотрен ряд уважительных причин, при которых это правило не будет применяться. «Коммерсант» также опубликовал их список.
По меркам любой европейской юрисдикции «имущественную обеспеченность», при наличии которой семья не может считаться бедной и обращаться к бюджету за выплатами в несколько тысяч рублей в месяц, Минтруд предлагает в границах, которые вряд ли кто-то в стране может посчитать жесткими.
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате малообеспеченным семьям пособий на детей от трех до семи лет в марте 2020 года. Пособия, средний размер которых составляет 5,5 тысячи рублей, начали платить с 1 июня. По этой программе выплачено более 247 миллиардов рублей.
10 марта Путин подписал указ о ранжировании размера пособия на детей от трех до семи лет. Раньше выплата была для всех семей одинаковой — 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь, если этого будет недостаточно, размер пособия может достичь 75% или 100% прожиточного минимума.