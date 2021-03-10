Размер денежных выплат на детей от трех до семи лет привязали к доходам семей

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи и может составить 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин оставил в указе прежнее положение о том, что размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка (чуть больше 5500 рублей).

Согласно новой версии документа, если среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты окажется ниже прожиточного минимума, то размер выплаты увеличат до 75% от прожиточного минимума для детей.

Если доход семьи с учетом выплаты в размере 75% от прожиточного минимума на ребенка не превышает прожиточный минимум на человека, то в этом случае ежемесячная выплата составит 100% от прожиточного минимума.