Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»

Автономная некоммерческая организация «Седьмая студия» ликвидирована по решению ее учредителей.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы РФ, деятельность студии как юрлица была прекращена 22 декабря 2020 года.

«Седьмая студия» — театральная труппа, которую основал режиссер Кирилл Серебренников в 2012 году на основе своего курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который Серебренников возглавил в том же году. Юрлицо «Седьмая студия» было создано в июле 2011 года.

В 2017 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Потерпевшим по делу выступало министерство культуры РФ, общий ущерб оценивался в 129 миллионов рублей. В июне 2020 года шестерых фигурантов дела приговорили к штрафам и условным срокам. Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.

В феврале 2021 года стало известно, что власти Москвы не продлили контракт Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Театр возглавил Алексей Агранович.