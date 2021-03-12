Компания Google заявила, что трудности с доступом к сайтам Google и YouTube, возникшие 10 марта в России, связаны с проблемами у российского провайдера, а не с пожаром в дата-центре OVHcloud в Страсбурге, как ранее утверждал Роскомнадзор. Об этом представитель компании сообщил Business Insider.

«После тщательного расследования у нас нет доказательств, указывающих, что пожар в центре обработки данных OVHcloud или собственная инфраструктура Google были главной причиной этого инцидента. Мы считаем, что причиной этого инцидента стала неправильная настройка маршрутизаторов у местного стороннего интернет-провайдера», — заявил представитель компании, не уточнив название провайдера.

Сбой в работе сервисов Google 10 марта, по данным компании, продолжался около двух часов.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проблемы с доступом к сервисам Google и YouTube, возникшие у российских пользователей 10 марта, связаны со сбоем в работе дата-центра в Страсбурге, а не «с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории РФ».

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России. В ведомстве заявили, что соцсеть с 2017 года не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию. Ограничения затронули фото- и видеоконтент, но не передачу текстовых сообщений.

На фоне действий Роскомнадзора в России перестали открываться многие государственные сайты, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора. В правительстве связали сбои с неполадками в работе оборудования «Ростелекома», а не с замедлением работы твиттера.