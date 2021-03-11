В Евросоюзе одобрили четвертую вакцину против коронавируса. И это опять не «Спутник»

Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson для применения на территории ЕС.

Прививку разрешили делать людям старше 18 лет. Для того, чтобы ее начали использовать, рекомендацию регулятора должна утвердить Европейская комиссия.

Вакцина от Johnson & Johnson также одобрена в США, Канаде и Бахрейне. В отличие от большинства других вакцин от коронавируса, для прививки этим препаратом нужен лишь один, а не два укола. По похожему принципу действует вакцина «Спутник лайт», которая сейчас проходит третью фазу испытаний в России.

Ранее в Евросоюзе были разрешены к применению вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Вакцины закупаются централизованно на уровне ЕС и распределяются по странам пропорционально их населению.

Венгрия и Словакия на национальном уровне одобрили применение российской вакцины «Спутник V», о намерении закупить ее также заявила Чехия. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта начало экспертизу «Спутника», которая позволит применять вакцину во всех странах ЕС.