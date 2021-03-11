Суд признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Андрея Коркунова — основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского Анкор банка. Принято решение о реализации имущества Коркунова, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Процедура банкротства Коркунова была запущена по обращению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которого представляет Анкор банк. Коркунов взял в этом банке два кредита на общую сумму 1,9 миллиона рублей и не погасил их.

Представитель Коркунова заявил в суде, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако находится за границей и «у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами».

Андрей Коркунов в начале 1990-х занялся импортом кондитерской продукции, а с 1999 года начал выпуск шоколадных изделий под брендом «А.Коркунов». В 2006 году кондитерский бизнес и бренд были проданы компании Wrigley (сейчас входит в Mars). Двумя годами позднее Коркунов стал совладельцем Татэкобанка, позже переименованного в Анкор банк, и возглавил его. В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Анкор банк из-за «полной утраты капитала».