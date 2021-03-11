Польша обвинила российского консула в распространении ковида. Его выдворили в ответ на высылку польского дипломата из России

Генеральный консул России в Познани Игорь Ощепков, высланный из Польши в начале февраля, был заражен коронавирусом и не соблюдал режим изоляции, подвергая опасности жизнь граждан. Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарына.

По его словам, россиянин, получив 21 января положительный тест на ковид, не стал соблюдать санитарные правила, появлялся в общественных местах и участвовал во встречах. Чиновник назвал действия Ощепкова безответственными и опасными. Их результатом могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания, считает Жарын.

8 февраля о высылке трех российских дипломатов одновременно объявили Польша, Германия и Швеция.

Перед этим МИД РФ потребовал покинуть страну от сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также от сотрудника посольства Германии в Москве. По данным ведомства, они участвовали в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

В январе Албания объявила о высылке из страны первого секретаря посольства России в Тиране Алексея Кривошеева. Его обвинили в неоднократном нарушении антиковидных ограничений. В ответ из России выслали первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу.