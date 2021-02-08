МИД РФ объявил о высылке первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу, которая должна покинуть Россию в течение 72 часов.

В сообщении ведомства сказано, что Россия пошла на такой шаг в ответ на решение Албании «под совершенно надуманным предлогом» выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране Алексея Кривошеева.

Албания в январе выслала Кривошеева из-за того, что с апреля 2020 года он неоднократно нарушал антиковидные ограничения — по данным местного отделения , российский дипломат в том числе нарушил карантин после заражения коронавирусом.