Россия выслала секретаря посольства Албании — в ответ на высылку российского дипломата, нарушившего карантин по коронавирусу
Источник: МИД РФ
МИД РФ объявил о высылке первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу, которая должна покинуть Россию в течение 72 часов.
В сообщении ведомства сказано, что Россия пошла на такой шаг в ответ на решение Албании «под совершенно надуманным предлогом» выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране Алексея Кривошеева.
Албания в январе выслала Кривошеева из-за того, что с апреля 2020 года он неоднократно нарушал антиковидные ограничения — по данным местного отделения «Голоса Америки», российский дипломат в том числе нарушил карантин после заражения коронавирусом.