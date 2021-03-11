Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года. Из-за избыточной смертности в пандемию

в России в 2020 году снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 году. Об этом говорится в правительственном плане по достижению национальных целей развития, который опубликовал телеграм-канал «Майский указ»; показатели, приведенные в документе, подтвердили источники РБК.

Ожидаемая продолжительность жизни в России в годовом выражении снизилась впервые с 2013 года, отмечает РБК, ссылаясь на данные Росстата. Издание указывает, что это произошло из-за , которая в апреле-декабре 2020 года составила 358 тысяч человек.

Судя по представленному плану, правительство рассчитывает, что ожидаемая продолжительность жизни вернется к уровню 2019 года только к 2024 году. По плану правительства в 2021 году этот показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Указ президента России Владимира Путина, подписанный в июле 2020 года, требует, чтобы ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году выросла до 78 лет.

Об избыточной смертности из-за коронавируса

Теперь почти официально: Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения. Это результат действий властей летом 2020 года

Об избыточной смертности из-за коронавируса

Теперь почти официально: Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения. Это результат действий властей летом 2020 года