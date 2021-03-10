«Яндекс» запустил платежный сервис Yandex Pay

Компания «Яндекс» объявила о запуске собственного платежного сервиса Yandex Pay.

Чтобы пользоваться сервисом, пользователю нужно привязать свою банковскую карту Mastercard, Visa или «Мир» к аккаунту на «Яндексе». После этого можно будет использовать карту для оплаты, не вводя ее данные на сторонних сайтах.

В компании заявили, что новый способ оплаты будет удобнее и безопаснее для пользователей, и выразили уверенность, что подключившие его сайты смогут получить дополнительную прибыль — за счет более простого процесса покупки и, как следствие, увеличения заказов.

«Яндекс» летом 2020 года продал Сбербанку свою долю в проекте «Яндекс.Деньги». Вскоре после этого «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах, среди которых, в частности, был «ЯБанк».

В сентябре 2020 года «Яндекс» достиг «принципиального соглашения» о покупке банка «Тинькофф». Менее чем через месяц после этого сообщения стороны заявили, что сделка сорвалась.