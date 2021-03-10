Телеведущий Пирс Морган уволился из шоу «Good Morning Britain» из-за критики Меган Маркл в эфире

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган ушел из утреннего шоу «Good Morning Britain» на телеканале ITV из-за своих критических замечаний в адрес жены принца Гарри Меган Маркл, пишет The Guardian.

8 марта, после выхода интервью Гарри и Меган, Морган в эфире «Good Morning Britain» заявил, что супруги «разгромили все, что строила королева» и подверг сомнению слова Меган о том, что ей отказали в помощи после ее жалоб на мысли о суициде. 9 марта Морган вспылил и покинул студию, когда ведущий прогноза погоды Алекс Бересфорд назвал его отношение к Меган «дьявольским».

«Насколько я понимаю, у тебя были с Меган Маркл, и она прервала их. Она имеет право это сделать, если хочет. Она говорила что-нибудь о тебе с тех пор, как оборвала эти отношения? Не думаю, но ты продолжаешь ее громить», — сказал Бересфорд. После этого Морган со словами «С меня довольно» вышел из студии. По его словам, он «остыл» и затем вернулся в эфир.

Вечером 9 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил о получении более 41 тысячи жалоб на поведение Моргана. Ведомство начало проверку, не нарушают ли комментарии телеведущего в адрес Меган Маркл телевещательный кодекс Великобритании в части причинения вреда. По данным The Guardian, официальная жалоба на Моргана поступила и от имени самой Меган Маркл.

Через несколько часов после заявления Ofcom телеканал ITV заявил об уходе Моргана. «После обсуждения с ITV Пирс Морган решил, что пришло время покинуть „Good Morning Britain“. ITV принял это решение и больше ничего не может добавить», — цитирует заявление канала The Guardian.

Глава ITV Кэролайн Макколл отметила, что канал старается отражать мнения разных людей. Она добавила, что верит словам Меган Маркл о ее психологическом состоянии.

Пирс Морган, который в прошлом был сотрудником и редактором ряда британских таблоидов, вел программу «Good Morning Britain» с 2011 года. Он давно критиковал Меган Маркл, в том числе в эфире утреннего шоу.