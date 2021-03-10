ФСБ задержала бывшего совладельца магазинов Spar в Санкт-Петербурге по обвинению в мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержан бывший совладелец торгового дома «Интерторг», развивавшего сеть супермаркетов Spar на северо-западе России, Аллахверди Абдулаев, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также задержаны бывшие юрист и финансовый директор «Интерторга».

По словам собеседников издания, задержания и более 30 обысков в квартирах сотрудников компании прошли 9 марта, их проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным источников РБК, дело было возбуждено в декабре 2020 года по факту хищения 8 миллиардов рублей у Сбербанка.

«Фонтанка», в свою очередь, сообщает, что обыски по более чем 50 адресам проходили в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве, связанных с «Интерторгом». В одном из случаев речь идет о хищении кредита Сбербанка. Второе дело — о мошенничестве на 2 миллиарда рублей — инициировали поставщики «Интерторга».

В ноябре стало известно, что в розыск объявлен брат Аллахверди Абдуллаева — Мушвиг, который также был совладельцем «Интерторга». Тогда сообщалось, что речь идет о хищении 1,2 миллиарда рублей. Кто проходит потерпевшим по делу — не уточнялось. Мушвиг Абдуллаев на момент объявления в розыск находился за пределами России.

«Интерторг» занимался развитием торговых сетей «Семья» и Spar (по франшизе нидерландской компании) на северо-западе России. Компания, писал «Коммерсант», была четвертым по величине ритейлером Петербурга с долей рынка в 10,3% и управляла более чем 450 магазинами.

К концу 2019 года большинство магазинов Spar, которыми занимался «Интерторг», были закрыты, поставщики подавали в суд на компанию, а сотрудники требовали выплаты зарплат. С «Интерторгом» судился Сбербанк, требовавший возврата кредита, по иску банка на имущество компании был наложен арест.

В начале 2020 года «Интерторг» объявил о ликвидации для защиты от кредиторов.