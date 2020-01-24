Имущество компании «Интерторг», владеющей магазинами Spar, арестовано

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество торгового дома «Интерторг», который владеет сетью супермаркетов Spar в Санкт-Петербурге и ряде регионов на северо-западе России.

Имущество, сообщает ТАСС, арестовано в качестве обеспечительной меры по иску Сбербанка на более чем 8 миллиардов рублей.

В 2019 году, пишет «Фонтанка», поставщики предъявили к компании претензии на 5,8 миллиарда рублей, с начала 2020 года в арбитраж поступили заявления еще на 1 миллиард рублей (без учета иска Сбербанка).

Под управлением «Интерторга», по состоянию на декабрь 2019 года, работали 184 супермаркета и 11 гипермаркетов Spar, а также 249 универсамов «Семья» и восемь супермаркетов «Идея».

В декабре совладелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев сообщил РБК, что планируется закрыть несколько магазинов, не уточняя, сколько именно торговых точек прекратят работу. К концу года большинство магазинов Spar, «Семья» и «Идея» в Санкт-Петербурге и других городах на российском северо-западе были закрыты. Сотрудники магазинов, находящихся по управлением «Интерторга», устраивали акции протеста, требуя погашения долгов по зарплате.